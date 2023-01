Ziekteverzuim in de zorg vorig jaar hoger dan ooit

Het verzuimpercentage in de zorg was vorig jaar hoger dan ooit, meldt Vernet, dat de zorgverzuimcijfers verzamelt. Het verzuim was in 2022 ruim 8 procent. Een jaar eerder kwam dat percentage nog uit op ruim 7 procent.

Met het verzuimpercentage worden de uren bedoeld die werknemers niet konden werken omdat ze ziek waren gemeld, afgezet tegen alle uren die werknemers op papier maken. De stijging van afgelopen jaar werd vooral veroorzaakt door kortdurende ziekmeldingen, zegt Vernet. Ook meldden mensen zich gemiddeld vaker ziek dan in eerdere jaren. “In het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met de nodige griep-, corona- en RS-golven. Als gevolg daarvan werden er meer mensen ziek”, legt bestuurder Danijela Budimir van Vernet uit. Bij de cijfers zijn overigens niet de mensen opgeteld die thuis in quarantaine zaten vanwege corona of wachtten op een testuitslag.

Het verzuim zelf en ook het aantal vacatures dat niet wordt ingevuld leidt weer tot een hogere werkdruk voor de rest van de medewerkers, aldus Vernet, een dochteronderneming van pensioenorganisatie PGGM. “Die hoge werkdruk leidt over het algemeen tot een hoger verzuim.”

De cijfers gaan over ongeveer 960.000 mensen, die werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, verpleging en thuiszorg.