A12 in Den Haag weer leeg na klimaatactie, nog actievoerders in palen

De A12 in Den Haag is weer leeg, nadat deze een groot deel van de middag werd geblokkeerd door demonstranten van actiegroep Extinction Rebellion. Alleen een groepje actievoerders dat in palen langs de weg is geklommen, is nog over. De brandweer is ter plekke om de paalklimmers naar beneden te halen.

De politie heeft bij de demonstratie tientallen mensen aangehouden, meldt de politie zaterdag. De actievoerders werden door de politie en burgemeester Jan van Zanen van tevoren gewaarschuwd om niet de Utrechtsebaan op te gaan, maar gaven daar geen gehoor aan.

De honderden klimaatactivisten hadden zich niet alleen op de weg verzameld, maar ook naast de Utrechtsebaan en op het Malieveld. De demonstranten voeren actie omdat ze het niet eens zijn met de manier waarop de regering omgaat met subsidies voor producenten van fossiele energie.

Zeven klimaatactivisten kregen een gebiedsverbod omdat ze anderen hadden opgeroepen om de A12 te blokkeren. Volgens het Openbaar Ministerie maakten ze zich daarmee schuldig aan opruiing. Eén van hen is klimaatactivist Lucas Winnips. Hij kwam ondanks het verbod toch naar de A12 om actie te voeren en werd door de politie opgepakt.