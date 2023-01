Extinction Rebellion: actie succesvol, laat groot draagvlak zien

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion (XR) kijkt terug op een succesvolle demonstratie, aldus een woordvoerster van de organisatie. “We hebben laten zien wat een enorm draagvlak er is voor onze eis om subsidies aan de fossiele industrie stop te zetten.”

Volgens de organisatie waren er zo’n duizend actievoerders aanwezig op de A12, en nog eens 2000 supporters langs de weg. “We zijn heel blij met de aandacht die er was voor deze actie.” De dag is over het algemeen goed en veilig verlopen, stelt de woordvoerster.

Op Twitter laat XR weten dat er bij sommige arrestaties “buitensporig geweld” zou zijn gebruikt door de politie. Op een filmpje zou te zien zijn hoe een politieagent de bodycam van een actievoerder probeert uit te zetten. “We gaan met ons juridisch team kijken naar deze beelden, en bepalen dan of er klachten ingediend gaan worden”, aldus XR.

Bij de demonstratie waren waarnemers van Amnesty International aanwezig die het verloop van de demonstratie controleerden. De organisatie komt waarschijnlijk volgende week met haar bevindingen.

Overigens laat de klimaatactiegroep zich niet afschrikken door de honderden arrestaties die verricht werden. “Nu is de overheid aan zet. We geven ze even om op onze eis in te gaan, maar als dat niet gebeurt staan we er over een paar weken weer.”