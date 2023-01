Extinction Rebellion verwacht 1200 deelnemers blokkade A12

Klimaatactiegroep Extinction Rebellion verwacht dat zaterdag ruim duizend mensen meedoen aan de blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De groep kreeg naar eigen zeggen meer dan 1200 aanmeldingen. “Zij laten zich niet weerhouden door de aanhouding van zeven klimaatactivisten”, zo staat in een persbericht.

In de afgelopen dagen zijn zeven aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie tegen de manier waarop de overheid omgaat met de fossiele industrie. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtsebaan, bij het ministerie van Economische Zaken en het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar ze mogen voorlopig niet op de Utrechtsebaan komen.

Het is niet duidelijk of ze van plan zijn zich daaraan te houden. Een van de zeven klimaatactivisten, Lucas Winnips, zei vrijdagavond in Op1 te overwegen om toch naar de demonstratie te gaan. Hij probeerde eerder op vrijdag tevergeefs de zogeheten gedragsaanwijzing van tafel te krijgen.

Uit woede over de arrestaties doen de directeuren van ongeveer veertig maatschappelijke organisaties mee aan een steunactie. Die moet op een viaduct boven de A12 worden gehouden. Onder meer Greenpeace, FNV, Urgenda, het Aidsfonds, Cordaid, het COC, de Fietsersbond, het Humanistisch Verbond, Milieudefensie en Stichting Vluchteling hebben aangekondigd dat ze meedoen aan dat protest.