Politie grijpt in bij protest klimaatactievoerders op A12

De politie heeft ingegrepen bij het protest van klimaatactiegroep Extinction Rebellion, zaterdag op de A12 in Den Haag. De eerste actievoerders werden opgetild door de politie en in een busje gezet. Honderden actievoerders blokkeren sinds 12.00 uur de weg ondanks waarschuwingen van de politie.

Op Twitter waarschuwt de politie dat actievoerders op de weg worden aangehouden als ze niet vertrekken. “Ben je op de Utrechtsebaan #A12 in #DenHaag? De burgemeester staat niet toe dat daar wordt gedemonstreerd. Ga daar dus weg. Doe je dat niet, dan word je aangehouden.”

Langs de zijkanten van de weg en boven de tunnel staan veel toeschouwers die de mensen op de weg aanmoedigen. Ze hebben spandoeken en borden bij zich met teksten als ‘Wij staan voor het recht op protest’, ‘Ga wat beters doen met al die poen’ en ‘Arresteer de ├ęchte klimaatboeven’. Een groepje mensen heeft zich aan elkaar vastgemaakt via een speciale constructie. Ze zitten gehurkt op de weg.

In de afgelopen dagen zijn zeven aanhangers van Extinction Rebellion opgepakt vanwege de aangekondigde protestactie tegen de manier waarop de overheid omgaat met de fossiele subsidies. Ze hadden anderen opgeroepen mee te doen aan de blokkade van de Utrechtsebaan. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze zich daarmee schuldig gemaakt aan opruiing. Ze zijn inmiddels weer vrij, maar ze mogen voorlopig niet op de Utrechtsebaan komen.

Een van hen is acteur Sieger Sloot, die ondanks het gebiedsverbod van plan was te komen. Uiteindelijk ging hij niet naar de A12 voor de actie van Extinction Rebellion, maar week hij uit naar het Malieveld, zo schreef Sloot op Instagram. Ook zangeres Merol, schrijfster Maartje Wortel en actrice Georgina Verbaan zijn aanwezig bij de actie in Den Haag.