Hoger beroep in zaak over man die Kaag met fakkel bedreigde

Het gerechtshof in Den Haag behandelt maandag het hoger beroep van de 30-jarige man die met een brandende fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag stond. Max van den B. werd daarvoor een jaar geleden veroordeeld tot zes maanden cel. Hij is het niet eens met het vonnis. Ook het Openbaar Ministerie tekende hoger beroep aan.

Van den B. uit Amsterdam schreeuwde begin januari vorig jaar complotleuzen voor de deur van Kaag, nu minister van Financiën. Ook belde hij bij haar aan, met in zijn hand een brandende fakkel. Dit alles was op sociale media te volgen.

Naast de celstraf kreeg Van den B. van de politierechter een contact- en gebiedsverbod opgelegd voor onder anderen Kaag en andere leden van het kabinet. Kaag noemde de actie “bedreigend en angstig” voor haar en haar gezin. Premier Mark Rutte noemde de bedreiging “totaal onacceptabel”.

Het Openbaar Ministerie had tegen Van den B. negen maanden celstraf geëist. Ook tegen Eline van ’t N, de vrouw die alles filmde en rechtstreeks uitzond, was negen maanden cel geëist. Zij kreeg vier maanden. Eerder deze maand kwam daar nog een werkstraf van negentig uur bij voor een andere zaak.

Het hoger beroep gaat ook over het bedreigen van voormalig topambtenaar Joris Demmink. Eveneens met draaiende camera ging Van den B. verhaal halen bij een sociëteit in Den Haag om Demmink te confronteren met verdenkingen van pedofilie. Demmink deed aangifte. Zijn naam duikt vaker op in kringen van complotdenkers, die Demmink een pedofiel noemen, hoewel er nooit enig bewijs is gevonden.