Ook ambassadeurs in Indonesië en Pakistan ontboden om koranactie

Naast Turkije hebben ook Indonesië en Pakistan de Nederlandse ambassadeur ontboden vanwege een koranverscheuring in Den Haag. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken na berichtgeving van de NOS. De landen maken bezwaar tegen een actie van de radicaal-rechtse groepering Pegida in Den Haag.

De actie leidt al dagen tot geïrriteerde reacties. Het Nederlandse consulaat in Istanbul moest om veiligheidsredenen zelfs gesloten worden. De ambassades in Ankara, Jakarta en Islamabad zijn wel nog open, zegt het ministerie.

Buitenlandse Zaken heeft van een aantal regeringen afkeurende verklaringen zien langskomen. Het gaat in ieder geval om Algerije, Bahrein, Egypte, Marokko en Qatar.

Voor andere landen is het reisadvies ook aangepast. Wie naar Turkije, Tanzania, Jemen of Afghanistan reist, moet rekening houden met antiwesterse sentimenten, is op de website te lezen. Reizen naar Tanzania wordt sowieso afgeraden, tenzij het echt nodig is. Reizen naar Jemen en Afghanistan is in alle gevallen te gevaarlijk, waarschuwt het ministerie.