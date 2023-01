Partijen leveren kandidatenlijsten Statenverkiezingen in

Alle politieke partijen die mee willen doen aan de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in maart, moeten deze maandag hun kandidatenlijsten inleveren bij de centrale stembureaus. Op deze zogeheten dag van de kandidaatstelling moeten de kandidatenlijsten tussen 09.00 en 17.00 uur worden ingeleverd, willen deze mensen verkiesbaar zijn op 15 maart.

Naast de kandidatenlijsten moeten onder meer de instemmingsverklaring van de kandidaten en de zogeheten verklaringen voor voorgenomen vestiging worden ingeleverd. Met de laatste verklaring geeft een kandidaat aan bereid te zijn te verhuizen naar de provincie waar hij of zij gekozen wordt als de kandidaat in een andere provincie woont.

De stembureaus onderzoeken of de ingeleverde documenten kloppen en of er informatie mist. De stembureaus komen vrijdag in openbare zitting bijeen om de kandidatenlijsten vast te stellen. Partijen hebben dan nog tot 7 februari om daar bezwaar tegen in te dienen. Uiterlijk woensdag 15 februari doet de Raad van State uitspraak over deze bezwaren, daarna zijn de kieslijsten definitief.

Deze maandag kunnen ook de namen van de mensen die zich kandidaat stellen voor de eilandraadverkiezingen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden ingeleverd, zij vormen drie kiescolleges. Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen deze verkiezingen voor het eerst ook stemmen voor de Eerste Kamer. Daaruit vloeit het zogeheten kiescollege niet-ingezetenen. De vier kiescolleges kiezen samen met de de Provinciale Staten de leden van de Eerste kamer. Deze Eerste Kamerverkiezingen staan gepland op 30 mei.