Van der Burg: 19.000 extra opvangplekken per 1 juli is mogelijk

Per 1 juli zouden er 19.000 extra plekken kunnen bijkomen om asielzoekers op te vangen. Die verwachting meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is alleen mogelijk als ook wordt ingezet op “relatief nieuwe maatregelen, zoals de realisatie van kleinschalige opvang door maatschappelijke organisaties en kerken en het gebruik van atypische opvanglocaties als cruiseschepen.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is al enige tijd aan de slag om nieuwe locaties te vinden, met name voor structurele opvang, of om tijdelijke contracten te verlengen. Het genoemde aantal extra opvangplekken wordt alleen gehaald als “het totaalpakket succesvol” wordt uitgevoerd, aldus Van der Burg.

De samenwerking met veiligheidsregio’s, gemeenten en andere partijen is voor de plannen belangrijk. Ook wil de staatssecretaris meer samenwerken met woonminister Hugo de Jonge en het Rijksvastgoedbedrijf. Hij denkt dat flexwoningen gebruikt kunnen worden om meer opvangplekken te realiseren.

Eerder werd bekend dat Nederland op 1 januari 2024 zeker 75.500 opvangplekken nodig heeft. De Tweede Kamer is bezorgd dat er te weinig opvangplekken zullen komen.