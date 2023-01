Eerste Kamer wil fonds zorgpersoneel met langdurige covid

Het ministerie van Volksgezondheid moet 150 miljoen euro in de begroting opnemen voor zorgpersoneel met langdurige coronaklachten. Dat wil de Eerste Kamer, die daartoe een motie van de Partij voor de Dieren heeft aangenomen.

Van dat geld kan bijvoorbeeld een longcovidfonds voor zorgpersoneel worden gevormd, opperde de dierenpartij. De motie van senator Henriƫtte Prast (PvdD) kreeg de steun van de oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SP, PVV, SGP, Fractie-Nanninga, Fractie-Otten en OSF. De vier coalitiepartijen stemden tegen.

Een deel van de Tweede Kamer probeert al geruime tijd een speciaal fonds te regelen voor zorgpersoneel dat in de eerste fase van de coronacrisis langdurig ziek is geworden en zelfs inmiddels arbeidsongeschikt is geworden. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) vindt dat werkgevers en werknemers in de zorg een dergelijk fonds moeten regelen. Het ministerie is eventueel wel bereid daar een financiƫle bijdrage aan te leveren.

De Eerste Kamer heeft dinsdag ook ingestemd met de begroting van VWS. De behandeling daarvan was een tijd lang geblokkeerd, omdat de senaat eerst een debat wilde over de verbeterplannen voor de jeugdzorg. Omdat die vooralsnog uitblijven en de begroting van VWS veel meer omvat dan de jeugdzorg, vond de Eerste Kamer het niet langer verantwoord de begrotingsbehandeling uit te stellen. Zonder goedgekeurde begroting kan het ministerie in principe geen geld uitgeven.