Google Analytics 4 geeft compleet beeld van het gedrag van consumenten op websites en in apps

Al sinds Google bestaat, vragen klanten zich af welke technieken ze kunnen gebruiken of inzetten om hun ranking in Google te verbeteren.

Het geheim van de smid

Daar doet het bedrijf geen uitspraken over en eerlijk gezegd: het blijft het geheim van de smid. Maar met de startersgids krijg je wel inzicht in hoe je jouw zichtbaarheid op het internet verbeterd. Google-producten die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om je doelgroep te bereiken zijn Google Ads, YouTube of Google Marketing Platform. Je Google Ads-campagnes kun je vervolgens verbeteren door gebruik te maken van geautomatiseerde doelgerichte campagne types als Performance Max en door te optimaliseren naar het gewenste resultaat. Ook door smartbidding te combineren met broad match zoekwoorden en responsive Search Ads, wordt je zichtbaarder op het internet voor je klanten.

Meten is weten

Maar hoe zie je dat er werkelijk verbetering in jouw zichtbaarheid op het internet zit? Met andere woorden, hoe meet je dat?

In oktober 2012 lanceerde Google Universal Analytics (UA) voor het eerst. Begin dit jaar is daar Google Analytics 4 (GA4). Waarom was het tijd voor een nieuw systeem? En wat zijn de grote verschillen tussen Universal en 4? We vroegen het Google zelf.

“Sinds oktober 2012 die tijd zijn er veel veranderingen geweest in het privacy- en technologie landschap. Met Google Analytics 4 (GA4) spelen we daarop in en brengen we in kaart hoe gebruikers zich op een website of in een app gedragen, als ze daarvoor toestemming gegeven hebben. We ambiëren een zo compleet mogelijk beeld te geven van het gedrag van alle gebruikers op websites en zetten daar modellering voor in. Dat doen we in GA4 onder andere door verbeterde machine learning functies, actiegerichte rapporten en nieuwe integraties, zodat marketeers geen inzichten mislopen.”

GA4 en privacy

GA4 is een meetprogramma dat met rapporten en inzichten het gebruikersgedrag op websites en apps zo goed en nauwkeurig mogelijk in kaart probeert te brengen op een op privacy gerichte manier. GA4 is privacy vriendelijk omdat Google:

1) adverteerders meegeeft dat er toestemming gevraagd moet worden voor de GA4 cookie waar dat wettelijk verplicht is en/of wanneer de EU User Consent Policy van toepassing is.

2) volgens haar “Private By Design” principes data niet kan/mag doorverkopen aan derde partijen en gevoelige informatie zoals gezondheid en religie niet kan/mag gebruiken ten behoeve van advertentiepersonalisatie.

3) hun gebruikers regelmatig herinnert hun privacy instellingen te doorlopen op myaccount.google.com

Online zichtbaarheid met GA4

Google raadt aan binnen GA4 statistieken als engagementpercentage en/of bouncepercentage te gebruiken om engagement op je website of in je app te meten. Als organisatie wil je namelijk weten waar mensen afhaken. Als je de reden weet, kun je daarop inspelen met verbeteringen die het gebruik duidelijker, sneller of simpeler maken. Een tweede reden is om te kijken hoe je marketing kunt verbeteren door pagina’s / advertenties relevanter te maken.

“Als het engagementpercentage laag is, kun je de data in rapporten in Analytics nader bekijken om vast te stellen of deze in het algemeen laag zijn en of dat het lage engagementpercentage het gevolg is van bepaalde kanalen, bron/medium-koppelingen, pagina’s, schermen of iets anders.

Bijvoorbeeld: als het engagementpercentage op enkele pagina’s of schermen laag is, kijk je of de content goed verband houdt met de marketingactiviteiten waarmee je gebruikers naar die pagina’s of schermen leidt. Ook check je of website/appgebruikers op deze pagina’s of schermen makkelijk de door jou gewenste acties kunnen uitvoeren.

Als een bepaald kanaal een laag engagementpercentage heeft, bekijk je de marketingactiviteiten voor dat kanaal. Als bijvoorbeeld gebruikers die afkomstig zijn van display-advertenties direct de website verlaten, check je of jouw advertenties relevant zijn voor de content van je site.”

Ontwikkelingen met GA4

De grootste ontwikkelingen in GA4 ten opzichte van UA zijn dat GA4:

Zowel website- als app data verzamelt om meer inzicht te krijgen in het klanttraject

Data op basis van gebeurtenissen in plaats van sessies organiseert

Privacy opties zoals metingen zonder cookies en gedrags- en conversie modellering bevat

Voorspellende mogelijkheden biedt zonder gebruik van complexe modellen

Directe integraties met meer mediaplatformen biedt

Klantvriendelijker dus?

“Sinds we GA4 als ons officiële systeem aangekondigd hebben, investeren we onze aandacht en energie om het product zo innovatief en effectief mogelijk te maken voor bedrijven en marketeers.”

Een aantal nieuwe productontwikkelingen die daaruit voortkomen zijn: