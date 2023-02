Meer dan tien meldingen bij Buitenlandse Zaken na racismerapport

Meer dan tien mensen hebben zich gemeld na het verschijnen van een onderzoek eind vorig jaar waaruit bleek dat racisme op het ministerie van Buitenlandse Zaken een breed verschijnsel is. Dat zei minister Wopke Hoekstra in een debat met de Kamer over het rapport.

Over de meldingen wilde de bewindsman verder weinig kwijt. Uit het onderzoek kwam naar voren dat bi-culturele en lokale medewerkers van het ministerie vaak racisme ervaren. Het gaat dan om verbaal geweld, het passeren bij promoties en een gebrek aan ingrijpen door collega’s.

De Kamer is kritisch en wil dat er een eind komt aan het old boys network bij het ministerie en de vriendjespolitiek. Er is een “verrot neokoloniaal systeem” blootgelegd, concludeerde Sylvana Simons (BIJ1). De Kamer wil dat er snel maatregelen worden genomen om de situatie te veranderen.

Na het verschijnen van het rapport maakte de ambtelijke top excuses en beloofde een structurele cultuurverandering. “Racisme en discriminatie is volstrekt onacceptabel”, zei Hoekstra. Iedereen moet zich op zijn ministerie veilig voelen en zichzelf kunnen zijn, benadrukte hij.

Vooral de leiding van het ministerie moet hiervoor zorgen. Die heeft volgens de bewindsman op dit vlak een “speciale verantwoordelijkheid”. Zij moeten de norm stellen. Maar het is volgens hem ook een traject dat jaren zal duren. “Er is nog ongelofelijk veel werk aan de winkel.”

Voor Hoekstra is belangrijk dat mensen sneller misstanden gaan melden. “Dat mag geen drempel voor mensen zijn.” Er wordt gekeken hoe de procedures kunnen worden verbeterd. Ook komt er een extern meldpunt in de hoop mensen over de streep te trekken misstanden toch te openbaren.

De minister ziet ook eerste lichtpuntjes. Hij wees er op dat bij de laatste ambassadeursbenoemingen van de dertig er veertien vrouw zijn. Vorig jaar nog ondertekenden meer dan vijfhonderd medewerkers van het ministerie een brandbrief waarin zij klaagden over scheve verhoudingen bij vooral topbenoemingen.

Aangifte wegens racisme zal niet gebeuren, zei Hoekstra op een vraag van Stephan van Baarle (DENK). Mensen die voor het rapport zijn ondervraagd willen geen aangifte doen, aldus de minister. Ook is volgens hem niet alles strafbaar wat onwettig is. Daarom is aangifte “niet verstandig”. Simons van BIJ1 ziet daarin “onwil om tot het uiterste te gaan”.