Nieuwe cijfers maken duidelijk of griepepidemie nog aanhoudt

Onderzoeksinstituut Nivel brengt woensdag de meest recente griepcijfers naar buiten. Daaruit zal blijken of Nederland nog steeds in een griepepidemie zit, of dat die weer voorbij is. De cijfers van vorige week lieten een flinke afname zien.

Toen hadden 34 op de 100.000 mensen hun huisarts bezocht met griepachtige klachten. Ongeveer de helft van de monsters die artsen afnamen voor nader onderzoek bleek daadwerkelijk een griepvirus te bevatten.

De epidemie is ten einde als de cijfers twee weken achter elkaar onder de zogenoemde epidemische grens liggen. Die is vastgesteld op 58 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Overigens kijken de onderzoekers ook naar andere factoren, zoals het percentage van de patiƫnten dat een griepvirus bij zich draagt.

De huidige griepepidemie begon in de loop van december. Naast influenza, zoals griepvirussen officieel heten, gaan diverse andere luchtwegvirussen rond, zoals corona, RS, rhino en het humaan metapneumovirus.