Record: bijna 1,5 miljoen mensen gewisseld van zorgverzekeraar

Bijna 1,5 miljoen mensen zijn gewisseld van zorgverzekeraar, volgens definitieve cijfers die kenniscentrum Vektis heeft gepubliceerd. Dat is 8,2 procent van de verzekerden, een recordaantal. Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 stapten nog nooit zoveel mensen over.

Uit voorlopige cijfers werd eerder deze maand al duidelijk dat het aantal overstappers dit seizoen hoger is dan ooit. Voor de jaarwisseling kwam het percentage al uit op 8 procent. Daar is dus nog twee tiende van een procent bijgekomen. De definitieve balans kan nu worden opgemaakt, omdat mensen die hun oude verzekering eind 2022 hadden opgezegd nog heel januari de tijd hadden om een nieuwe zorgverzekering uit te kiezen.

Al jaren schommelt het percentage overstappers tussen de 6 en 7 procent. Vektis heeft nog geen duidelijke verklaring voor de uitschieter dit jaar. Feit is wel dat de zorgverzekering tot de grotere vaste lasten van veel huishoudens behoort en dat de kosten voor levensonderhoud fors zijn gestegen. Wisselen van zorgverzekeraar kan een besparing opleveren.

Eind april komt het kenniscentrum met een uitgebreide analyse van de overstapcijfers. Die hebben overigens alleen betrekking op mensen die van aanbieder wisselden en bijvoorbeeld niet op verzekerden die wisselden tussen twee labels van dezelfde verzekeraar.