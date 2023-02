Woensdagochtend code geel om windstoten in noorden en noordwesten

In het noorden, noordwesten, aan zee en op het IJsselmeer is er woensdag vanaf ongeveer 10.00 uur plaatselijk kans op zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Het KNMI heeft voor Noord-Holland, Friesland, Groningen, het IJsselmeergebied en het Waddengebied code geel uitgegeven vanwege de windstoten, die hinder kunnen opleveren voor verkeer en buitenactiviteiten. Volgens het weerinstituut worden de zwaarste windstoten direct aan zee en in het Waddengebied verwacht.

Vanaf ongeveer 14.00 uur is er geen sprake meer van zware windstoten.