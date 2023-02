Adema na vondst ongevaarlijke BSE-variant: situatie onder controle

Landbouwminister Piet Adema is opgelucht, nu blijkt dat de woensdag gevonden variant van de gekkekoeienziekte niet gevaarlijk blijkt voor de gezondheid. “De situatie is onder controle”, aldus de minister. Adema prees het controlesysteem waardoor het geval snel aan het licht kwam en niemand ermee besmet kon raken.

Wel zijn er gevolgen voor het bedrijf in Zuid-Holland waar de zieke koe werd aangetroffen: acht andere koeien worden gedood en getest. “Voor de houder is het heel erg.”

Ook Kamerleden waren positief over het controlesysteem van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die controleert alle koeien in risicogroepen bij de slacht, en maakte woensdag bekend dat het in dit geval ging om een ‘ouderdomsvariant’ van het virus. “Het nieuws zette de situatie op scherp, maar gelukkig was er snel duidelijkheid”, aldus BBB-leider Caroline van der Plas. “De schrik sloeg ons om het hart”, aldus VVD’er Thom van Campen, “maar gelukkig bracht de NVWA snel duidelijkheid”.

Wel was ook Adema geschrokken, net zoals de rest van de Tweede Kamer, dat er voor het eerst in twaalf jaar weer gekkekoeienziekte was aangetroffen in Nederland. In de jaren ’90 hield een epidemie Europa in z’n greep. In het zwaar getroffen Groot-BrittanniĆ« stierven 170 mensen en werden bijna 200.000 koeien geruimd. De epidemie ontstond door veevoer dat besmet was met verkeerde dierlijke eiwitten, zogeheten ‘prionen’. Sindsdien mogen koeien geen voer meer eten dat is bijgemengd met diermeel.