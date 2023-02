NS verwacht geen extra drukte in trein door staking streekvervoer

De Nederlandse Spoorwegen verwachten geen extra drukte volgende week als het streekvervoer staakt. Volgens een woordvoerder is er maar een heel beperkte overlap tussen bus- en spoorlijnen van andere vervoerders en die van NS. “De ervaring leert dat we geen extra materieel hoeven in te zetten.”

Het streekvervoer staakt volgende week van maandag tot en met vrijdag. Daardoor rijden er buiten de grote steden minder of geen bussen. Ook treinen van andere bedrijven dan NS rijden niet of minder vaak. “Maar op die trajecten rijden wij over het algemeen niet, dus leidt dat niet tot een toestroom van nieuwe reizigers”, aldus een woordvoerder.

Volgens de zegsman is er zelfs een kans dat het rustiger wordt in de trein volgende week. “Veel mensen kunnen dan mogelijk niet met de bus naar het station komen”, verklaart hij. NS denkt ook dat meer mensen thuis zullen werken.