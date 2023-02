Weinig Nederlanders in buitenland kunnen stemmen voor Eerste Kamer

Ruim 35.000 Nederlanders die in het buitenland wonen, mogen in maart stemmen voor de Eerste Kamer. Het aanmelden kon tot woensdag, uiterlijk volgende week moeten alle registraties zijn verwerkt. Tot nu toe zijn 35.742 aanmeldingen goedgekeurd, aldus de gemeente Den Haag. Die is verantwoordelijk voor de registratie. Het aantal briefstemmers kan in de komende dagen nog iets oplopen.

Het is de eerste keer dat Nederlanders in het buitenland mogen stemmen voor de Eerste Kamer. Ze doen dat niet via de Provinciale Staten, zoals de Nederlanders in Nederland, maar via een speciaal ‘kiescollege niet-ingezetenen’. Hun stem daarvoor kunnen ze per brief uitbrengen. Die envelop kan worden ingeleverd bij een Nederlandse ambassade, of worden opgestuurd naar de gemeente Den Haag. Die telt de buitenlandse stemmen.

De meeste briefstemmers wonen in Duitsland, Belgiƫ, Frankrijk, Groot-Brittanniƫ, de Verenigde Staten, Spanje en Zwitserland.

Nederlanders in het buitenland mogen al langer stemmen voor de Tweede Kamer. Daar zijn momenteel 93.147 mensen voor geregistreerd. Zij krijgen automatisch een stembiljet opgestuurd. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement zijn momenteel 81.277 Nederlanders geregistreerd.

Nederland heeft in totaal vier kiescolleges. Behalve dat voor niet-ingezetenen zijn er ook colleges voor de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De verkiezingen voor de colleges zijn op 15 maart, tegelijk met de Statenverkiezingen in Nederland. De leden van de vier kiescolleges kiezen op 30 mei, samen met de leden van de twaalf Provinciale Staten, de Eerste Kamer.