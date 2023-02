CDA-leider Hoekstra pleit voor herinvoering dienstplicht

CDA-leider Wopke Hoekstra pleit voor de herinvoering van de dienstplicht. “De oorlog in Oekraïne toont dat veiligheid, democratie en een sterke samenleving niet gratis zijn. Het dienstjaar versterkt onze weerbaarheid, samenleving en eenheid. Daar wordt Nederland beter van”, schrijft hij zaterdag op Twitter.

Hoekstra wil dat 200.000 jongeren jaarlijks bij de krijgsmacht gaan of voor maatschappelijke diensttijd kiezen, zei hij tegen De Telegraaf. “Ze kunnen een halfjaar of een jaar besteden aan het versterken van onze strijdkrachten en de nationale veiligheid of aan een sociaal-maatschappelijke taak, zoals zorg en welzijn.”

Volgens hem staan momenteel “de saamhorigheid, redelijkheid en de rechtsstaat” in Nederland onder druk. “Ik zie steeds meer polarisatie, ook in de politiek. Bevolkingsgroepen komen steeds minder met elkaar in aanraking.” Hij vervolgt: “Ik vind het volstrekt logisch dat je van jongeren vraagt om iets voor het land te doen. In veel andere landen gebeurt dat al.”

Sinds 1997 is het in Nederland niet meer verplicht om in dienst te gaan. Momenteel loopt er een experiment met een vrijwillig dienstjaar. Het CDA houdt zaterdagmiddag een partijcongres in Amersfoort. Daar zal Hoekstra voor zijn plan pleiten. “Het is tijd voor de herinvoering van de dienstplicht.”