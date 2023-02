Groningen verbiedt bezit voorwerpen die wapen kunnen zijn

In de gemeente Groningen geldt vanaf 1 maart een verbod op het dragen van messen en andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, meldt de gemeente vrijdag. Hiermee beoogt de gemeente dat minder mensen slachtoffer worden van geweld met wapens.

Het gaat om wapens die wettelijk niet verboden zijn, zoals keukenmessen, priemen en zakmessen. Het verbod geldt straks in openbare ruimtes, zoals straten, pleinen en parken. Als het voorwerp zodanig is ingepakt dat het niet gebruik kan worden, dan geldt het verbod niet. Zo mag een keukenmes in de verpakking wel gewoon van huis naar de winkel gebracht worden.

Politie of handhavers die wapens bij iemand aantreffen, nemen deze voorwerpen in beslag. Overtreders kunnen een boete krijgen. Jongeren van 12 tot 18 jaar moeten zich melden bij bureau Halt en krijgen een leerstraf. Volgens de gemeente loopt het verbod vooruit op een landelijk wetsvoorstel. De burgemeester heeft zijn bevoegdheid ingezet om een gebied aan te wijzen waar het wapenverbod geldt. Die bevoegdheid heeft hij op grond van de algemene plaatselijke verordening (apv).