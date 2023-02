Ook linkse lijsttrekkers Vos en Rosenmöller lid van elkaars partij

Senatoren Mei Li Vos en Paul Rosenmöller, die respectievelijk de PvdA en GroenLinks-lijst aanvoeren bij de Eerste Kamerverkiezingen, worden lid van elkaars partij. Dat hebben ze na de congressen van hun steeds nauwer samenwerkende partijen bekendgemaakt. Op die congressen stemden leden voor wijzigingen in de partijregels waardoor dubbellidmaatschap is toegestaan.

Rosenmöller en Vos zullen straks samen in een fractie plaatsnemen in de Eerste Kamer. De partijen hebben afgesproken dat ze in de senaat één fractie zullen vormen. Wie van de twee politici daar de leiding gaat nemen, is nog niet bekend. Dat wordt na de verkiezingen besloten.

De partijcongressen van PvdA en GroenLinks werden deels samen en deels apart gehouden. Beide partijbijeenkomsten stonden bijna volledig in het teken van hun toekomstige samenwerking.