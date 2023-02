Een 17-jarige jongen uit Maastricht is aangehouden na een steekincident zaterdagochtend vroeg in de buurt van de Markt in Maastricht. Twee mensen raakten daarbij gewond. De verdachte is kort na het incident opgepakt, aldus de politie.

Wat de aanleiding is van het steekincident en wat zich precies heeft afgespeeld wordt nog onderzocht. De twee gewonde personen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.