Onderzoek: kwart sportverenigingen heeft geen AED

Zo’n twee derde van de sportverenigingen heeft een AED, meldt het Mulier Instituut. Bijna een kwart heeft het apparaat, dat het hartritme kan herstellen als iemand een hartstilstand krijgt, niet in huis.

Nog eens bijna 10 procent van de verenigingsbestuurders die het instituut voor sportonderzoek ondervroeg, weet niet of er een AED op de vereniging is of noemt het ‘niet van toepassing’. Verenigingen zonder zo’n apparaat in huis noemen het vaakst de kosten als reden om van aanschaf af te zien.

“Om de overlevingskans van mensen met een hartstilstand groter te maken en te zorgen dat ze er zo min mogelijk schade aan overhouden, is het van belang zo snel en effectief mogelijk te handelen”, zo stelt het Mulier Instituut. “Het gebruik van een AED draagt hieraan bij.”

Het instituut deed onderzoek onder 436 verenigingsbestuurders. De groep is volgens de onderzoekers representatief voor sportverenigingen in Nederland.

Een andere reden om geen AED aan te schaffen is voor de bestuurders dat er voornamelijk jonge mensen bij de sportvereniging komen en dat het apparaat nog nooit nodig is geweest. Volgens het Mulier Instituut zou een subsidie voor AED’s verenigingen kunnen overhalen om er toch een aan te schaffen. Ook kan “bewustwording van het risico op een hartstilstand, ook bij (jonge) sporters of bezoekers” verenigingsbestuurders mogelijk overtuigen.