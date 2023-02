Turkse belangenorganisatie Milli Görüs: beving verschrikkelijk

De duizenden doden en de enorme verwoesting door de zware aardbevingen in het zuiden van Turkije zijn “verschrikkelijk”. Dat zegt Orhan Kocer van de belangenorganisatie voor Turkse Nederlanders Milli Görüs Noord-Nederland. “Ik heb er geen woorden voor. We volgen het nieuws constant.”

“Je wordt wakker en ziet het nieuws. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. De beving was ook midden in de nacht toen mensen lagen te slapen en de weersomstandigheden zijn erg slecht. Het is ijskoud en dorpen en steden zijn slecht bereikbaar. Je kunt je hier moeilijk voorstellen wat er is gebeurd.”

Volgens Kocer zijn Turkse Nederlanders erg bezorgd over wat er met familieleden is gebeurd. Milli Görüs is al bezig geld en hulpgoederen in te zamelen om naar het rampgebied te sturen. “We moeten zo snel mogelijk hulp bieden aan de mensen daar”, aldus Kocer.

Milli Görüs is ook een koepelorganisatie voor Turkse moskeeën in Nederland. Kocer stelt dat in moskeeën tijdens het gebed wordt stilgestaan bij de ramp, die al meer dan 2600 mensenlevens heeft geëist in Turkije en buurland Syrië. “We doen smeekbedes vanuit het geloof en reciteren uit de Koran”, zegt Kocer.

Hij stelt verder dat veel mensen in Turkije nu in grote angst leven voor nieuwe aardbevingen, niet alleen in het rampgebied maar ook elders in het land. “Het is heel angstaanjagend. Mensen durven het huis niet meer in. De aardbeving heeft enorme paniek gezaaid.”

De nachtelijke aardbeving in de buurt van de stad Gaziantep in het zuiden van Turkije had een kracht van 7.8, waarna nog 120 naschokken volgden, waaronder een van 7.5. In Turkije overleefden 1651 mensen de ramp niet, meldt vicepresident Fuat Oktay. In Syrië staat het dodental tot nu toe op duizend. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen omdat veel mensen nog bedolven zijn onder het puin.