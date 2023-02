Contact met Nederlander in Turkije hersteld, nog zeven vermisten

Een Nederlander die eerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als vermist was opgegeven in Turkije heeft het contact met familie weten te herstellen. Daardoor is aantal opgegeven vermiste Nederlanders na de aardbevingen nu zeven.

Het ministerie laat weten nog niet veel informatie te hebben over de Nederlander die contact met zijn familie heeft gehad. Maar het ministerie staat paraat om consulaire bijstand te verlenen als dat nodig is.

Dinsdag meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken nog dat er acht vermisten zijn in het aardbevingsgebied in Turkije. Er is nog geen bevestiging van de Turkse autoriteiten van Nederlandse doden of gewonden. Door het natuurgeweld zijn in Turkije en Syriƫ duizenden mensen om het leven gekomen. De vrees bestaat dat nog veel mensen onder het puin liggen.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn geen vermisten voor SyriĆ« opgegeven, laat een woordvoerder weten. “Dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn.”

De Nederlandse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara is druk met het bieden van hulp aan Nederlanders in het aardbevingsgebied. De belangrijkste taken zijn, volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, op dit moment om duidelijkheid te krijgen over eventuele Nederlandse slachtoffers, in kaart brengen welke hulp nodig is en het ministerie in Den Haag informeren.

Ook houdt de ambassade contact met het Nederlandse zoek- en reddingsteam Urban Search and Rescue (USAR) en met de Turkse autoriteiten.