Rode Kruis: brandstoftekort bemoeilijkt hulpverlening in Syrië

Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Syrië moeite om hulpmiddelen op de juiste plek te krijgen vanwege brandstoftekort. Volgens de organisatie duurt het lang om goederen te vervoeren, terwijl er geen tijd te verliezen is.

“We zijn al twee dagen verder, het wordt steeds moeilijker om mensen levend onder het puin vandaan te halen”, zegt een woordvoerder van het Nederlandse Rode Kruis. In de regio in het noorden van het land, die maandag getroffen is door twee zware aardbevingen, is het momenteel ook erg koud. Een aantal wegen is door de aardbevingen onbegaanbaar geworden. “Groot materieel vervoeren is daardoor lastig, maar het is wel hard nodig voor de reddingsacties daar. Die komen nu zeer moeizaam op gang.”

De Syrische Rode Halve Maan, onderdeel van het internationale Rode Kruis, beschikt in de getroffen gebieden over onder meer voedsel en dekens, maar groot materieel zoals graafmachines, is schaars. “Nu wordt er veelal gewerkt met blote handen.”

Het hoofd van de Syrische Rode Halve Maan vroeg dinsdag de Europese Unie om de strafmaatregelen tegen het Syrische regime op te heffen, omdat die de hulp aan Syrië bemoeilijken. Het noorden van Syrië is nog altijd oorlogsgebied. Sinds de Syrische president al-Assad in 2011 burgerprotesten hardhandig heeft neergeslagen, gelden er verregaande westerse sancties tegen zijn regime.

Volgens de Nederlandse tak is er “met regelmaat” contact tussen het internationale Rode Kruis en de autoriteiten over de effecten van specifieke sancties op de hulpverlening. “Ons belang hierbij is dat humanitaire hulp doorgang kan vinden”, aldus de woordvoerder.