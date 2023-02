Bijna 12 procent erbij voor kinderopvangmedewerkers

Kinderopvangmedewerkers krijgen er gemiddeld 11,86 procent loon bij, melden FNV en CNV. De stijging heeft plaats over achttien maanden. Door een speciale aanpassing komen ook de laagste salarissen boven de 14 euro per uur, aldus de bonden. Verlaging van de werkdruk zal nog verder worden besproken.

De werknemers krijgen er op 1 april van dit jaar 2 procent loon bij plus 150 euro bruto per maand. Op 1 juli 2023 krijgen alle medewerkers een eenmalige uitkering van 525 euro maximaal, naar rato van het dienstverband. Op 1 januari 2024 gaan de lonen verder nog eens omhoog met 2 procent en op 1 april wederom met 2 procent.

“Het was voor onze leden heel belangrijk dat de lonen omhooggaan vanwege de torenhoge inflatie. Dat we daar nu afspraken over hebben gemaakt geeft ons de ruimte verder te praten over zaken als werkdruk en de grote personeelstekorten”, legt bestuurder FNV Zorg & Welzijn Deddy Dorenbos uit. “Gezien de huidige onzekerheden is het fijn dat wij een kortlopende cao kunnen afspreken, hiermee hebben wij nog ruimte om aanvullende loonafspraken te maken in 2024”, vult bestuurder CNV Zorg & Welzijn Chantal van Dijk aan.

Onder de cao vallen circa 117.000 werknemers.