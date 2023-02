Corendon: geen Turkije-reclame meer, hotel open voor ontheemden

Reisorganisatie Corendon maakt na de aardbevingen in Turkije voorlopig geen reclame voor reizen naar dat land. Daarnaast stelt de Turkije-specialist een van zijn hotels open voor slachtoffers van de ramp, op verzoek van de Turkse overheid.

Ankara vangt ontheemden op in hotels in onder meer de zuidelijke badplaatsen Antalya, Alanya en Mersin. Die worden met bussen vanuit het rampgebied in het zuidoosten van Turkije opgehaald en naar onder meer het hotel van Corendon in Antalya gebracht. Corendon heeft ook zijn tweede hotel in Turkije aangeboden, in het westen, maar van dat aanbod wordt nog geen gebruikgemaakt.

Corendon, dat Turkse wortels heeft, vloog begin deze week Nederlandse reddingswerkers en noodgoederen naar Turkije. Ook heeft het bedrijf hulporganisaties aangeboden om gratis goederen te vervoeren.