Explosie bij huis in Amsterdam-West, geen gewonden

Bij de voordeur van een huis in Amsterdam-West is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. Er is niemand gewond geraakt, maar er is wel materiƫle schade, zo meldt de politie.

De explosie gebeurde rond 02.00 uur op de Joan Melchior Kemperstraat in de Westerparkbuurt. De politie kwam erop af om het explosieve materiaal te onderzoeken. Toen bleek dat er geen ontploffingsgevaar meer was, is het materiaal in beslag genomen voor verder onderzoek. De politie is op zoek naar getuigen.