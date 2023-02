Nederlands reddingsteam gaat in ander gebied aan de slag

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR gaat in een ander gebied bij het door aardbevingen getroffen Hatay in Turkije zoeken naar overlevenden. Dat laat het team donderdagmorgen vroeg weten in een nieuwe update over de reddingsoperatie.

Woensdagavond werd al bekend dat het Nederlandse team de afgelopen dagen elf mensen levend onder het puin vandaan heeft gehaald. “Er is tot diep in de nacht nog doorgezocht naar slachtoffers”, aldus USAR. “In het gebied waar we afgelopen dagen hebben gewerkt hebben we alles kunnen verkennen, daarom worden we in een ander gebied aan het werk gezet.”

USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar Turkije en zette dinsdag het basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie die hiervoor speciaal zijn getraind. Ook zijn er acht reddingshonden. De vier reddingsgroepen werken 24 uur per dag, zeven dagen in de week in wisselende diensten.

Sinds woensdag coƶrdineert het team ook de inzet van andere internationale reddingsteams die in het gebied actief zijn. Dat gebeurt op verzoek van de Turkse autoriteiten. Er zijn teams uit onder andere het Verenigd Koninkrijk, Italiƫ en Zwitserland en er komen er nog meer.