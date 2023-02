Rozen en kaarsjes bij Turkse ambassade in Den Haag

Voor de Turkse ambassade in de binnenstad van Den Haag liggen rode rozen en staan kaarsjes als steunbetuiging aan de slachtoffers van de aardbevingen. Ook liggen er knuffels en hangt de Turkse vlag halfstok.

Binnen in de ambassade ligt een condoleanceregister. Onder anderen de ambassadeurs van Spanje en van Japan kwamen dit donderdagmiddag doen. Ook die van Ierland, India en Bolivia zijn langs geweest.

Volgens de Turkse ambassadeur in Nederland Selçuk Ünal is het register al bijna helemaal vol. “Sommige mensen hebben de hele bladzijde beschreven”, vertelt hij. Ook kreeg de ambassade brieven en telefoontjes met condoleances. “We zijn heel dankbaar voor alle steun en donaties die we hebben ontvangen. Ook zijn we dankbaar voor de ondersteuning vanuit Nederland en het sturen van het zoek- en reddingsteam USAR”, zegt Ünal.

Mensen kunnen nog tot vrijdag 17.00 uur langskomen om het condoleanceregister te tekenen.