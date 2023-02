Dood 3 vermisten in Turkije bij BuZa gemeld, nog 2 vermisten

Van zes personen die als vermist waren opgegeven na de aardbevingen in Turkije, is van drie de dood gemeld door familie, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal vermisten is op twee gekomen. Een andere vermiste persoon is door familie levend gevonden, maar nog niet bevrijd vanonder het puin.

Het ministerie kan het overlijden van de drie Nederlanders pas officieel bevestigen, zodra het daarover bericht heeft gekregen van de lokale autoriteiten. Deze bevestiging is er nog niet, aldus het ministerie.

Eerder werden al twee Nederlanders die op de lijst van vermisten stonden levend teruggevonden.