Koning maakte zich op eilanden geen zorgen om veiligheid dochter

Koning Willem-Alexander heeft zich tijdens het bezoek aan het Caribisch deel van Nederland geen extra zorgen gemaakt om de veiligheid van zijn dochter. Dat vertelde de koning tijdens een gesprek met de pers. De 19-jarige Amalia kan al enige tijd haar huis niet uit wegens bedreiging, maar liep wel – weliswaar streng beveiligd – ‘gewoon’ over de straten van het Caribisch deel.

“Zelf ben ik geen expert op het gebied van beveiliging. Dus als ik me er zorgen om ga maken, maak ik me zorgen over iets waar ik geen expertise in heb. Dus dat laat ik aan degenen over die zeggen: je kan daar veilig rondlopen”, zei de koning. “Op dat moment denk ik daar helemaal niet over na.”

Vorig jaar werd bekend dat Amalia als gevolg van bedreigingen niet meer in Amsterdam kon wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen.