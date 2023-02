Minder strenge grenscontrole voor Europese hulpgoederen Turkije

Hulpgoederen voor Turkije en Syrië zoals kleding en medicijnen hoeven tijdelijk een minder strenge controle bij de grens te ondergaan. Dit hebben Europese en Turkse autoriteiten vrijdag afgesproken.

Vanwege de zware aardbevingen in Turkije en Syrië worden er onder meer in Nederland veel hulpgoederen verzameld om naar het gebied te sturen. Vanuit verschillende plaatsen in Nederland reden vrijwilligers de afgelopen dagen hulpgoederen naar Turkije. Bij een van die konvooien vond de politie donderdag drugs in een vrachtwagen. Dat gebeurde na een tip.

Behalve met vrachtwagens gaan er ook veel goederen met vliegtuigen naar het rampgebied. Onder meer reisorganisatie Corendon biedt mogelijkheden om goederen als luchtvracht te versturen.

Het dodental van de aardbevingen van maandagochtend staat inmiddels op meer dan 22.000, daarnaast zijn veel gebouwen verwoest, waardoor mensen dakloos zijn. Het is bovendien erg koud in de regio.