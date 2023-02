Een van de twaalf vrouwen die in november van vorig jaar is opgehaald uit een gevangenenkamp uit Syrië wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van het gebruiken van een yezidi-vrouw als slaaf in 2015. Het is voor het eerst dat in Nederland iemand terechtstaat voor een misdrijf gepleegd tegen yezidi’s. Ze wordt verdacht van slavernij als misdrijf tegen de menselijkheid.