Vakbonden dreigen opnieuw met stakingen in streekvervoer

Vakbonden FNV en CNV stellen werkgevers in het streekvervoer een nieuw ultimatum. Daarin krijgen werkgevers tot en met 20 februari de tijd om te reageren op hun cao-eisen. Blijft een reactie uit, dan volgen nieuwe stakingen vanaf 22 februari. Medewerkers in het streekvervoer legden de afgelopen week ook al door het hele land het werk neer, uit onvrede over hun arbeidsvoorwaarden.

De vakbonden en werkgevers zijn in een impasse terecht gekomen in de onderhandelingen over de grote cao in het streekvervoer, die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. Voor aanvang van de stakingen werden zowel door werkgevers als de bonden ultimatums gesteld. De bonden dreigden met stakingen als niet aan hun eisen tegemoet zou worden gekomen. Werkgeversvereniging VWOV zou op haar beurt het cao-bod dat voorlag laten vervallen als er gestaakt zou worden. Dat laatste gebeurde.

VWOV geeft aan dat het een salarisverhoging van 11 procent verdeeld over twee jaar het hoogst haalbare is. FNV en CNV eisen echter respectievelijk een loonsverhoging van bijna 17 procent over een jaar en een loonsverhoging van 14 procent verdeeld over achttien maanden.

Om die eisen extra kracht bij te zetten, riepen de bonden hun leden op om afgelopen week voor vijf dagen het werk neer te leggen. Als gevolg daarvan viel een deel van het streekvervoer uit. Op meerdere dagen reed volgens VWOV slechts de helft van alle bussen. Ook vielen verschillende treinen uit. Zo reden op vrijdag onder meer de treinen van Arriva niet in de Achterhoek, Rivierenland en in Limburg.

Naast de onderhandelingen over de grote cao, zitten ook de onderhandelingen over de kleinere cao multimodaal muurvast. Deze geldt voor ongeveer 1300 medewerkers van vervoerders die zowel trein- als busvervoer aanbieden, zoals Arriva en Keolis. Hier gaat het met name om treinpersoneel. Vakbond VVMC onderhandelt voor deze cao, evenals FNV en CNV. De laatste twee bonden staakten ook voor deze cao de gehele week. VVMC riep zijn leden op enkel op woensdag en vrijdag te staken.