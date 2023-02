Hoofdrolspeler Mijnans haalt ‘plezier en energie’ uit spel AZ

Sven Mijnans heeft weinig tijd nodig gehad om indruk te maken bij AZ. De onlangs van Sparta overgekomen middenvelder speelde tijdens de 5-0-zege op Excelsior een hoofdrol met twee treffers en een assist.

“Het is heerlijk om in zo’n voetballend elftal te spelen”, zei de man of the match na afloop bij ESPN. “Ik denk dat mijn speelstijl hier goed past. De ploeg heeft een lopende ‘10’ nodig en ik denk dat ik die rol goed kan invullen.’

“Ik haal veel plezier én krijg veel energie uit dit soort spel. Ik heb me hier snel aangepast en voel me nu topfit”, aldus de 22-jarige Mijnans, die dit seizoen voor Sparta drie doelpunten in negentien competitiewedstrijden maakte.

“Ik ben heel erg tevreden over Sven”, bevestigde trainer Pascal Jansen. “Het is bijzonder om te zien hoe snel hij zich heeft aangepast. Hij is een meester in het hanteren van de eenvoud en hij is heel leergierig. We hebben op de training zaken aangegeven en je ziet dat hij het vandaag al probeerde toe te passen.”

Jansen keek uiteraard tevreden terug op de ruime zege. “We hebben een clean sheet gehouden, vijf goals gemaakt en mooi aanvallend spel gezien. We hebben onze wedstrijd voor het weekend gehad en nu kunnen we rustig kijken naar wat de concurrentie doet.”

AZ nam met de overwinning de koppositie over van Feyenoord, dat zondag nog tegen sc Heerenveen speelt. Volgende week spelen de nummers 1 en 2 van de ranglijst tegen elkaar in De Kuip.