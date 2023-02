PvdA wil versneld visum voor aardbevingsslachtoffers

De PvdA wil dat Turkse en Syrische slachtoffers van de aardbevingen afgelopen week sneller een visum kunnen krijgen, zodat zij tijdelijk terechtkunnen bij familie in Nederland. De partij vraagt of staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) hierin België en Duitsland wil volgen.

PvdA-Kamerlid Kati Piri wijst erop dat veel Nederlanders familie hebben in de zwaar getroffen gebieden. Zij wil samen met partijgenoten Attje Kuiken en Songül Mutluer van de staatssecretaris weten welk contact hij met andere landen heeft om het visumbeleid te coördineren en of andere landen ook al stappen zetten.

In Turkije zijn ruim 1,5 miljoen mensen dakloos geraakt door de zware aardbevingen. Van hen zijn ongeveer 1,1 miljoen mensen opgevangen in tentenkampen of in andere tijdelijke opvang, aldus de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In Turkije vielen tenminste 21.848 doden en in Syrië staat het dodental op ruim 3500.