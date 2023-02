Hoekstra: eerst onderzoek naar snel visum aardbevingsslachtoffers

Het kabinet staat niet afwijzend tegenover het versneld uitgeven van visa voor aardbevingsslachtoffers, maar wil eerst verder onderzoeken hoe de maatregel precies zou werken. Buitenlandminister Wopke Hoekstra zegt dat in het programma WNL op Zondag.

Duitsland en België zijn al overgegaan tot snellere visa voor de slachtoffers. Daardoor kunnen Turken en Syriërs in het getroffen gebied tijdelijk naar familie of vrienden in die landen. Minstens anderhalf miljoen mensen in Turkije zijn dakloos geraakt. De meeste van hen zijn opgevangen in tentenkampen, maar niet iedereen heeft een plek.

De minister zegt dat het kabinet “alle zijstraten wil verkennen” wat betreft hulp aan getroffen Turken en Syriërs. Maar eerst wil hij precies weten hoe Duitsland en België hun aanpak hebben geregeld. Wanneer het kabinet een knoop doorhakt, zei hij niet.

Een visum is drie maanden geldig. Volgens Hoekstra is het “een illusie” dat de problemen veroorzaakt door de aardbeving binnen “een paar weken of maanden” opgelost zijn. “Het land zal jaren bezig zijn met de wederopbouw.”

De PvdA stelde zaterdag Kamervragen aan het kabinet of ook Nederland versneld visa zal verstrekken aan aardbevingsslachtoffers.