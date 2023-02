Apothekers: schaarste aan middel tegen schurft

Nu Nederland kampt met een schurftgolf is er een tekort aan hét middel ertegen, ivermectine. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) bevestigt een bericht hierover van vakblad Medisch Contact.

Het is niet bekend of het vooral door die golf komt. Aan veel medicijnen is een tekort. Dat komt door problemen met onder meer de productie en aanvoer. Ook hanteert Nederland lagere prijzen dan andere landen, die maken dat leveranciers hun medicijnen soms liever aan het buitenland leveren. Ivermectine is in Duitsland drie keer zo duur, maar of Duitsers daarom naar Nederland komen om het middel te halen, is onduidelijk.

Voor ivermectine zijn wel vervangende middelen, maar daarvoor moet soms eerst worden uitgezocht of die geschikt zijn voor de patiënt in kwestie. Maar volgens de KNMP komt het middel binnenkort weer beschikbaar. Leveranciers denken over een paar weken weer ivermectine te kunnen leveren.