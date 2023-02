Laatste vermiste Nederlander in rampgebied in Turkije gevonden

In het rampgebied in Turkije zijn de lichamen gevonden van de laatste twee mensen die bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag waren opgegeven als vermist. Van hen blijkt één niet over de Nederlandse nationaliteit te beschikken, meldt het ministerie maandag.

Eerder op de dag werd bekend dat een 71-jarige man uit Enschede was omgekomen door de aardbeving in de stad Antakya. Ook zijn vriendin kwam daarbij om het leven. Zij waren opgegeven als vermist bij het ministerie, maar het ministerie kon officieel niet bevestigen dat zij de laatste twee vermisten waren.