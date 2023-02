Kabinet twijfelt over soepelere visumregels aardbevingsgebieden

Het kabinet weet nog niet of de visumregels voor mensen uit het aardbevingsgebied in Turkije en Syrië versoepeld worden. Er wordt nog overleg gevoerd, onder meer met Duitsland en de Europese lidstaten, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie). “Overigens kunnen mensen nu ook al een visum krijgen, maar dat is los van de aardbevingssituatie.”

Van der Burg zegt dat hij “zo snel mogelijk” een besluit neemt over de visumverstrekking. “We zijn aan het overleggen. Het heeft namelijk allerlei gevolgen en het gaat om een hele grote groep mensen die dakloos zijn geworden.”

“Ik verwacht dat er ook op Europees niveau het nodige zal gebeuren, maar daar moet ik hier nu geen uitspraken over doen”, zegt Van der Burg. Daar wil hij op wachten. Of meespeelt dat zijn partij, de VVD, iets wil doen aan de aantallen mensen die asiel aanvragen in Nederland, wil hij niet zeggen. “Partijpolitiek komt later wel een keer.”

“Wat nu heel belangrijk is, en dat hebben we de afgelopen tijd goed kunnen zien, is dat we daar vooral ook hulp verlenen. Want er zijn daar op dit moment miljoenen mensen die niet alleen steun van hun eigen regering nodig hebben, maar ik zou zeggen van iedereen in de wereld.” Toch voelt hij er niks voor om een voortrekkersrol in te nemen.