Kamer: stikstofgaranties als voorwaarde voor vergunning Schiphol

De Tweede Kamer wil dat de luchthavens Schiphol en Lelystad Airport geen natuurvergunning krijgen, voordat gegarandeerd is dat de luchtvaart een eerlijke bijdrage levert aan het oplossen van het stikstofprobleem. Een meerderheid steunt een motie van die strekking van GroenLinks, de Partij voor de Dieren en BBB.

Schiphol is mede op aandringen van het kabinet bezig met de aanvraag van een natuurvergunning. Daarvoor moet het luchthavenbedrijf stikstofruimte vrijspelen en daarom heeft het onlangs een aantal boerenbedrijven opgekocht. De Kamer reageerde daar gepikeerd op, mede omdat ook veel agrarische bedrijven in de problemen zitten door een ontbrekende natuurvergunning.

Deze boeren hebben hun bedrijf op- of uitgebouwd zonder vergunning, omdat die onder de oude stikstofwetgeving (PAS) niet nodig was. Zij konden volstaan met een melding. Ook Lelystad Airport behoorde tot deze zogenoemde PAS-melders. Maar de Raad van State oordeelde een kleine vier jaar geleden dat die aanpak de natuur onvoldoende beschermde tegen een toenemende stikstofuitstoot.

Sindsdien heeft het kabinet doelen opgesteld om de stikstofuitstoot van de landbouw de komende jaren drastisch terug te dringen. Maar het kabinet kwam pas vorige week met doelstellingen waar andere vervuilende sectoren, zoals de industrie, het wegverkeer en de luchtvaart, aan moeten voldoen. Daarin ontbraken nog concrete plannen specifiek voor het vliegverkeer.

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) had de motie ontraden. Hij vindt dat iedereen die een natuurvergunning aanvraagt, dat moet doen binnen de op dat moment geldende regels. Het voorstel om daar in het geval van Schiphol nu extra voorwaarden aan te gaan stellen, is volgens de bewindsman in strijd met dat principe.