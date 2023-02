Marktplaats: tweedehands carnavalskleding steeds populairder

Steeds meer carnavalsvierders zijn op zoek naar een tweedehands outfit op Marktplaats, heeft een woordvoerster van de verkoopsite laten weten. Dit jaar is er bijna drie keer vaker gezocht naar ‘carnaval’ en ‘carnavalskleding’ dan in 2019, het jaar voor de coronacrisis.

In de eerste twee weken van februari dit jaar werd volgens de woordvoerster 201.250 keer gezocht naar een carnavalsoutfit op Marktplaats. In dezelfde periode in 2020, het jaar waarin carnaval voor het laatst groots plaatsvond, was dit volgens haar 112.200 keer. Een jaar eerder stond de teller op 68.550 zoekopdrachten.

Feestwinkels hebben het ook al wekenlang enorm druk met de verkoop van carnavalsartikelen. Vooral kleurrijke trainingspakken zijn in trek, bleek eerder uit een rondgang van het ANP.