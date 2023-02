VluchtelingenWerk: sta tijdelijke terugkeer naar bevingsgebied toe

VluchtelingenWerk Nederland roept staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) op om het vluchtelingen in schrijnende situaties mogelijk te maken tijdelijk terug te reizen naar hun herkomstland. Voor vluchtelingen die hun gezinsleden willen steunen die dakloos zijn geworden of familieleden willen begraven door de aardbevingen in Syrië en Turkije, zou die maatregel van groot belang zijn, vindt de vluchtelingenorganisatie.

Normaal gesproken is terugkeer naar het land van herkomst een reden om een asielverzoek af te wijzen, of een verblijfsvergunning in te trekken.

VluchtelingenWerk is blij dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in sommige gevallen al inschikkelijk is voor vluchtelingen die naar het rampgebied in Turkije of Syrië willen afreizen, maar voegt daaraan toe dat dit nu met name geldt voor Syriërs die willen afreizen naar hun familie in Turkije. De organisatie vindt dat er in de huidige noodsituatie ruimte moet zijn voor meer uitzonderingen. “VluchtelingenWerk spreekt juist ook veel Turken die naar Turkije willen reizen, en Syriërs met gezinsleden in nood in Syrië. Voor deze twee groepen geldt de coulance niet.”

De vluchtelingenorganisatie laat weten dat ze dagelijks wanhopige Turken en Syriërs spreekt die geen contact krijgen met hun dierbaren, of inmiddels weten dat hun gezin is overleden of op straat rondzwerft. “De wanhoop onder deze vluchtelingen in Nederland is enorm. Niemand beslist lichtvaardig om terug te reizen, zeker niet iemand die gevlucht is voor oorlogsgeweld of vervolging.”