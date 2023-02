Voetballer Ihattaren nog in de cel na aanhouding zondag

Voetballer Mohamed Ihattaren zit nog in de cel, melden bronnen aan het ANP. De NOS meldde maandag dat de oud-speler van Ajax en PSV een dag eerder, op zijn verjaardag, was aangehouden in Amsterdam.

De politie bevestigt niet dat het om de voetballer gaat. Alleen dat zondag in Amsterdam een 21-jarige man uit Utrecht is aangehouden. Volgens De Telegraaf zou Ihattaren verdacht worden van het mishandelen van zijn ex-vriendin. Ook dat kan de politie niet bevestigen.

Vanwege de privacy en het onderzoek wil de politie niet zeggen waarvan de man wel verdacht wordt. Zijn huis in Vleuten is maandagochtend rond 11.30 uur doorzocht. Of de verdachte wordt voorgeleid aan een rechter-commissaris die moet oordelen over of hij langer vast blijft zitten, kon een woordvoerder van de politie dinsdag nog niet zeggen. “Dat ligt aan wat er uit het onderzoek komt.”