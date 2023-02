Links steunt studiebeurs maar is teleurgesteld over lage bedragen

Linkse oppositiepartijen steunen schoorvoetend de herinvoering van de basisbeurs, maar zijn wel teleurgesteld over de in hun ogen lage bedragen die het kabinet ervoor uittrekt. Zij vinden het maandelijkse bedrag te laag en ook de compensatie voor de ‘pechgeneratie’ is volgens hen niet toereikend. Wel zijn ze blij dat het leenstelsel wordt teruggedraaid, blijkt tijdens een debat over de maatregel.

Volgend jaar krijgen thuiswonende studenten 110 euro en uitwonende studenten 275 euro. GroenLinks, de PvdA, SP, Partij voor de Dieren en DENK vinden dit bedrag te laag. “Dit is vrijwel net zo hoog als toen ik studeerde”, zegt SP’er Peter Kwint, “terwijl alle kosten omhoog zijn gegaan”. Partijen willen weten hoe de minister tot dit bedrag is gekomen. Uitwonenden krijgen bovenop hun beurs een tijdelijke compensatie van 164 euro vanwege de hogere prijzen. De PvdA wil dat ze deze langer blijven ontvangen.

Ook is er onvrede over de miljard euro in totaal die is bedoeld om de ‘pechgeneratie’ te compenseren. Studenten die onder het leenstelsel moesten lenen, hebben gemiddeld ongeveer 27.000 euro schuld opgebouwd. Minister Robbert Dijkgraaf (Hoger Onderwijs) wil hen een compensatie van in totaal 1400 euro geven. Volgens Volt is dit bedrag “nog niet eens een doekje voor het bloeden”.

Bovenal is de oppositie gefrustreerd dat Dijkgraaf niet bereid is om na herhaaldelijke verzoeken het budget op te rekken, zodat er meer geld beschikbaar komt voor de studenten. Vorig jaar gingen studenten al meerdere keren hiervoor de straat op, maar tevergeefs. “Het is echt te weinig, maar vandaag is er weinig politieke ruimte”, verzuchtte PvdA’er Habtamu de Hoop tijdens het debat.

Coalitiepartijen benadrukken dat er nu niet meer geld bij komt dan het toegezegde miljard. Volgens het CDA gaat het niet om volledige compensatie, maar om een “tegemoetkoming”. Wel had ook de ChristenUnie graag meer geld gezien voor de compensatie. DENK-Kamerlid Stephan van Baarle verwijt het CDA genoegen te nemen met “een fooitje”. CDA’er René Peters werpt terug graag tegenvoorstellen te zien met financiële dekking.