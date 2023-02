Zijn freelancers de toekomst tegen personeelstekort en burn-outs?

Het personeelstekort is een groot probleem in Nederland. Voornamelijk de beroepen die we juist hard nodig hebben leiden onder het tekort. Zo rijden er steeds minder bussen door heel Nederland, zijn er geen leraren meer voor de klas te krijgen en moeten spoedeisende hulpen sluiten omdat er niet genoeg mensen op de werkvloer staan. Het is een probleem wat ons allemaal raakt.

De voornaamste oorzaak van dit alles is de hoge druk op de werkvloer. Hoe zorgen we er nou dat we de stress kunnen verminderen en meer personeel kunnen inzetten voor de mensen die wegvallen? Is de inzet van freelancers het ei van columbus?

Hoge werkdruk

Door de hoge werkdruk groeit het aantal freelancers door. Je eigen uren bepalen is de grootste reden waarom mensen vaker gaan freelancen. Vooral bij beroepen zoals kinderopvang of de zorg geeft men aan het beter en/of fijner te vinden het werk zelf in te delen. Maar ook onafhankelijkheid en je eigen baas zijn spelen een grote rol. Als zelfstandige kun je immers meer eisen en kun je opdrachten afwijzen als ze je niet aan staan.

Ook kiezen veel mensen ervoor om interim opdrachten te nemen. Zo wordt het team tijdelijk versterkt met iemand met extra kennis, of wordt de plek ingevuld van de manager of baas die tijdelijk ziek of met verlof is. Als interimmer heb je net als een zzp-er de eigen touwtjes net wat meer in handen en kun je flexibeler zijn dan iemand met een vast contract.

Freelancers in zorg en onderwijs

In de zorg is het aantal freelance opdrachten al flink gestegen met bijna 50 procent. Daar groeit voornamelijk het aantal verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers als zzp-ers hard. Ook in het onderwijs zijn freelancers steeds meer gewild. De 5 miljard euro die de overheid vrijmaakt voor het primair en voortgezet onderwijs wordt steeds vaker geïnvesteerd in het inhuren van freelancers als oplossing voor het lerarentekort. Zo worden de gaatjes in het rooster gevuld en hoeft de school de deuren niet te sluiten. De zelfstandigen vliegen de aanvragen dus om de oren. Er is werk genoeg. De freelancers blijken dus een goede oplossing voor het personeelstekort te zijn.

Onder jongeren een trend

Veel jongeren geven inmiddels ook aan dat ze niet meer onder een baas willen werken. Ze zien juist de voordelen van het flexibel werken. Het aantal jongeren dat freelancer wil worden, is met 11 procent gestegen. Het aantal eigen bedrijven dat is opgezet door jongeren stijgt ook. Dat komt ook omdat scholen het zelfstandig ondernemen stimuleren.

Nadelen van freelancen

Een flexibele baan kan natuurlijk ook nadelen met zich meebrengen. Zo bouw je misschien een mindere band op met collega’s en ben je minder betrokken bij het bedrijf. Ben je ziek of wil je met vakantie? Bedenk dan wel goed dat je niet door wordt betaald. En heeft het bedrijf waar jij voor werkt geen budget meer, dan word jij als zzp-er vaak als eerste ontslagen. Je bent als freelancer dus echt je eigen baas en moet het zelf regelen.