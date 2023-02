NS zet komend carnavalsweekend extra treinen in. Ook worden de laatste treinen van vrijdag tot en met dinsdag verlengd om carnavalsvierders te vervoeren.

Op alle stations in Brabant en station Weert rijdt het hele weekend minimaal twee keer per uur een trein. Tussen Breda en Rotterdam worden in de nacht van zaterdag op zondag extra treinen ingezet.