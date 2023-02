Dode migranten gevonden in achtergelaten vrachtwagen in Bulgarije

In Bulgarije is een achtergelaten vrachtwagen gevonden met daarin zeker achttien overleden migranten. De vrachtwagen vervoerde ongeveer veertig illegale migranten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken op basis van de eerste informatie.

De migranten hadden zich verstopt in een ruimte onder hout dat de vrachtwagen vervoerde. Waardoor er doden zijn gevallen, is niet direct duidelijk. De overlevenden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De wagen werd gevonden in Lokorsko, een plaats iets ten noorden van de hoofdstad Sofia.